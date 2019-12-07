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Futbol
AA
07.12.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Başakşehir, Denizli deplasmanında! 7 gollü Crivelli cezalı...

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Başakşehir, Denizli deplasmanında! 7 gollü Crivelli cezalı...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor.

Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir arasında Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

- Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı Enzo Crivelli, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Fransız futbolcu, bu sezon ligde attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


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Başakşehir, Denizli deplasmanında 7 gollü Crivelli cezalı...

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