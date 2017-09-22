Başakşehir çıkış arıyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir 10 puan ile zirvenin 3 puan gerisinde yer alırken, bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise 1 puan ile haftaya 17. sırada girdi.



Medipol Başakşehir'de, başkent deplasmanı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.



İstanbul ekibinin, Gençlerbirliği karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:



Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

Deplasman serisinin ilk maçı!



Turuncu-lacivertli takımın, Gençlerbirliği karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi başlıyor.

Ankara ekibiyle başkentte karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, 28 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga ile deplasmanda karşılaşacak.



Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü ise İzmir'de Göztepe karşısına çıkacak.