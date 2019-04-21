Başakşehir - Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Mert, Junior Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, Visca, İrfancan, Mossoro, Elia, Robinho
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan (Morozyuk), Awaziem, Talbi, Meljnak, Azubuike, Musa, Boldrin, Abdullah, Aminu, Muriqi
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