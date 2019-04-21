Başakşehir - Çaykur Rizespor: 1-1
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında lider Mediol Başakşehir, evinde ikinci yarının yıldızı Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Bu skorla Başakşehir ve Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. 62. dakikada Vedan Muriqi'nin golüyle Rizespor 1-0 üstünlüğü yakaladı. Maçın uzatma anlarında ise tartışmalı penaltı kararı sonrası Edin Visca maçın skorunu tayin etti. Başakşehir 62 puan ile, Rizespor ise 38 puanla haftayı kapadı. Abdullah Avcı'nın ekibi ligde bir sonraki hafta kümede kalma yarışı veren Göztepe'yi konuk edecek. Rizespor ise Sivasspor'u ağırlayacak.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya giren Vedat Muric topu kaptı. Kaleci Mert'ten de topu kurtaran bu oyuncunun, ceza sahası içinde sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Boldrin ile kullandı. Boldrin'in arka direğe gönderdiği topu, Vedat Muric kafa ile altı pas içine çevirdi. Saadane'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın bekletmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.
23. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ kanattan topla buluşan Mustafa Saymak hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın sağ çaprazdan yerden şutunda, top ters direk dibinden az farkla auta çıktı.
28. dakikada Clichy'nin sol kanattan kullandığı taç atışında savunmada Awaziem'in bir anlık hatasında topla buluşan Visca'nın altı pas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
37. dakikada Sol kanattan ilerleyen Elia, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan da ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını gönderdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Visca'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Medipol Başakşehir'in, rakip kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın kaleye çektiği sert şutta kaleci Gökhan, topu köşeden kornere çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can’ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasına çarparak kornere gitti.
60. dakikada sol taraftan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topla Visca arka direkte buluştu. Visca’nın kontrol ederek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
62. dakikada Abdullah’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muriç’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
63. dakikada sol taraftan Elia’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
87. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın içeri çevirdiği topa Visca’nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahası içinde Musa Çağıran'ın müdahalesi sonucunda Mahmut yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek VAR'a danışarak pozisyon için penaltıya hükmetti.
90+5. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son iki haftada oynadıkları Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçı kadrolarını bozmadı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.
İstanbul ekibinde Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
- Rize taraftarından yoğun ilgi
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.
Karadeniz ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı.
Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya üzerinde "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.
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