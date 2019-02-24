Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı? Resmi açıklama
Bursaspor, kulübü dün ertelenen Başakşehir mücadelesinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Bursaspor resmi sitelerinden şu açıklamayı yaotı:
"Maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır. Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."
Mücadele pazar akşamı saat 19:00 da başlayacak.
❄️ Görüş açısının yetersizliği nedeniyle bugün saat 19:00'a ertelenen maçımız öncesinde saha temizliği çalışmaları sürüyor. #ibfkVbur pic.twitter.com/S5TxeGorNT— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 24 Şubat 2019
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle