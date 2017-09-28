Başakşehir Braga'da son dakikada yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Braga ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
İlk maçında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Başakşehir, Portekiz'deki mücadelenin ilk dakikalarında zor anlar yaşadı. Braga'nın özellikle kanatlardan gerçekleştirdiği ataklar golün habercisi oldu.
Ev sahibi takım 26. dakikada öne geçmeyi başardı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde Emre Belözoğlu'ndan sıyrılan Teixeira, ceza sahasına hareketlenen Ahmed Hassan'a pasını verdi. Epureanu'yu geçen Ahmed Hassan, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
Braga'nın gol sevinci sadece 2 dakika sürdü ve skora yeniden eşitlik geldi. Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullanmak için Emre Belözoğlu topun başına geçti. Kaleyi cepheden gören pozisyonda, Emre Belözoğlu'nun vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu.
İlk 45 dakika karşılıklı gollerle son bulurken Braga seyircisi karşısında galip gelme adına baskılı bir oyun sergiledi. Temsilcimiz zaman zaman kalesinde açıklar verdi.
Maç 1-1 sonuçlanacak derken Braga birkez daha öne geçmeyi başardı. 89. dakikada Raul Silva'nın sol çaprazdan ortasında Fransergio Barbosa altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşuyla kalecimiz Volkan Babacan'ın bakışları arasında topu filelerle buluşturdu: 2-1.
Son düdükle birlikte temsilcimiz puanda kalırken, Braga ikide iki yaparak grupta ilk sıradaki yerini korudu. Grubun diğer maçında ise Ludogorets yenik duruma düştüğü maçta Hoffenheim'ı 2-1 mağlup ederek 4 puana yükseldi. Alman ekibinin henüz puanı bulunmuyor.
Medipol Başakşehir, grubun üçüncü maçında Hoffenheim'a konuk olacak.