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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında bu akşam Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacakç Karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Peki Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir ve Borussia Mönchengladbach tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Sezonun ilk haftasında Wolfsberg'e 4-0 yenilen Borussia Mönchengladbach, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde Aralık 1985'ten bu yana en ağır yenilgisini aldı.

Ön eleme turları da dahil olmak üzere Başakşehir, Avrupa turnuvalarında çıktığı son beş maçta gol atamadı ve bu maçlarda kalesinde sekiz gol gördü. Borussia Mönchengladbach, Avrupa Ligi'ndeki son altı maçının sadece birini kaybetti ve bu tek yenilgisini 2014/15 sezonunda, nihayetinde kupayı kaldıracak olan Sevilla'ya karşı almıştı. Sezonun ilk maçında Roma karşısında kalesinde 11 isabetli şut gören Başakşehir, bu alanda ilk haftanın en başarısız takımı oldu.

Başakşehir M'gladbach UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir M'gladbach UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi.
Avrupa'da 22. maç

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Medipol Başakşehir tam kadro

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak. Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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