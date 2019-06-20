Son Dakika: Başakşehir, Adebayor'un takımdan ayrıldığını video ile duyurdu
Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un takımdan ayrıldığını video ile duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, 35 yaşındaki Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor ile yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile resmen duyurdu.
Başakşehir'in Adebayor paylaşımında "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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