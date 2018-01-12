Başakşehir, Antalya kampını hazırlık maçıyla kapatıyor!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, bir otelin sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sol arka adalesindeki ağrıları geçen Emre Belözoğlu da katıldı. Deneyimli futbolcu, 1 hafta aradan sonra takımla çalışmada yer aldı.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Edin Visca ise salonda takımdan ayrı olarak çalıştı.
Turuncu-lacivertliler, Hollanda ekibi ADO Den Haag ile bu akşam saat 18.00'de oynayacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.