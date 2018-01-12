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Başakşehir, Antalya kampını hazırlık maçıyla kapatıyor!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki son antrenmanını yaptı.

Hürriyet Haber
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, bir otelin sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sol arka adalesindeki ağrıları geçen Emre Belözoğlu da katıldı. Deneyimli futbolcu, 1 hafta aradan sonra takımla çalışmada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Edin Visca ise salonda takımdan ayrı olarak çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, Hollanda ekibi ADO Den Haag ile bu akşam saat 18.00'de oynayacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Futbolantalya kampısüper liganadolu kulüpleri

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