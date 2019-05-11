Başakşehir, Ankaragücü'nü konuk ediyor! Takımda 4 eksik...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı.
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.
Ankaragücü'nde de 3 eksik var!
Ligde son 3 maçını kazanamayan sarı-lacivertli ekip ise haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.
Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel yarınki maçta forma giyemeyecek.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
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