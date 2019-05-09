Başakşehir, Ankaragücü maçını bekliyor
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasından 12 Mayıs Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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