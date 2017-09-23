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Başakşehir, Ankara'da 90'da yıkıldı

Süper Lig'de 6. hafta maçında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Skuletic kaydetti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 4'e yükseltirken, Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı ve 10 puanda kaldı.

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Stat: Ankara 19 Mayıs 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 51 Issah), Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi (Dk. 76 Halil İbrahim Pehlivan), Scekic, Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Rantie), Zeki Yavru, Khalili, Serdar Özkan, Skuletic 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 79 Tunay Torun), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Mehmet Batdal), Elia (Dk. 64 Kerim Frei), Mevlüt Erdinç 
Gol: Dk. 90+1 Skuletic (Gençlerbirliği) 
Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Oğuz, Dk. 38 Scekic, Dk. 84 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 81 Epureanu, Dk. 85 Tunay Torun (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Serdar Özkan'ın pasında son olarak ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yavru'nun şutunda, top kaleciye çarparak kornere çıktı. 
35. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasında iyi yükselen Skuletic'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 
84. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında boş pozisyonda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, Gençlerbirliği defansı kademeye girdi ve topu kornere attı. 
90+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Medipol Başakşehir defansındaki Attamah'ın hatasında ceza alanında topa ayak koyan Skuletic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Başakşehir, Ankarada 90da yıkıldı

Medipol BaşakşehirGençlerbirliğiSüper Lig
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