Başakşehir, Ankara'da 90'da yıkıldı

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 51 Issah), Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi (Dk. 76 Halil İbrahim Pehlivan), Scekic, Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Rantie), Zeki Yavru, Khalili, Serdar Özkan, Skuletic
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 79 Tunay Torun), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Mehmet Batdal), Elia (Dk. 64 Kerim Frei), Mevlüt Erdinç
Gol: Dk. 90+1 Skuletic (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Oğuz, Dk. 38 Scekic, Dk. 84 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 81 Epureanu, Dk. 85 Tunay Torun (Medipol Başakşehir)
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Serdar Özkan'ın pasında son olarak ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yavru'nun şutunda, top kaleciye çarparak kornere çıktı.
35. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasında iyi yükselen Skuletic'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
84. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında boş pozisyonda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, Gençlerbirliği defansı kademeye girdi ve topu kornere attı.
90+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Medipol Başakşehir defansındaki Attamah'ın hatasında ceza alanında topa ayak koyan Skuletic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0