Başakşehir, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.
İstanbul Kulübü'nden yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem’e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
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