Başakşehir - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun son haftasında Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşmayı anbean, üç boyutlu "Spor Arena Canlı Anlatım" sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Mossoro, Soner, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Robinho
Alanyaspor: Haydar, Cenk, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Taha , Ozan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse
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