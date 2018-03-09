Başakşehir Alanya'da ağır yaralı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir’i 4-1 mağlup etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Duran

Aytemiz Alanyaspor: Haydar , Sackey , Efecan Karaca (Cenk Ahmet dk. 79 ), Mbilla (Villafanez dk. 67 ), Emre Akbaba , N’Sakala , Welinton , Tzavellas , Junior Fernandes , Taha (Fofana dk. 84 ?), Lamine Gassama

Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Giannis Maniatis, Emre Nefiz, Douglas

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan , Clichy , Attamah , Emre Belözoğlu , Epureanu , Visca , Jose Marcio (Bajic dk. 46 ), Mevlüt (Napoleoni dk. 69 ), Mahmut , Kerim Frei (Elia dk. 78 ), Çaiçara

Yedekler: Mert Günok, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Egemen Korkmaz, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Junior Fernandes (dk. 32), Efecan Karaca (dk. 66), Emre Akbaba (dk. 81), Junior Fernandes (dk. 88) (Aytemiz Alanyaspor), Bajic (dk. 84) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Epuanu (dk. 71) (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba (dk. 89) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

PUAN DURUMU Süper Lig SIRA TAKIM O AV P 1 Önceki 1 Galatasaray 24 32 50 2 Önceki 2 Başakşehir 25 19 50 3 Önceki 3 Beşiktaş 24 24 47 4 Önceki 4 Fenerbahçe 24 17 44 5 Önceki 5 Kayserispor 24 5 38 Puan durumu

En Çok Oynanan Bahis 121 Beşiktaş - Gençlerbirliği 3 MS1 1,15 12271 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 121 Beşiktaş - Gençlerbirliği 3 11,15 %96,32 X4,75 %2,03 29,00 %1,65

NOTLAR

390 GÜN SONRA...

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, ligde tam 390 gün sonra bir maçta dört gol yedi. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Zirve yolundan kritik bir üç puan kaybeden Başakşehir'de defans hattı da bu maçta adeta dağıldı. Ligin genelinde stoper bölgesindeki uyumla dikkatleri çeken ve zor gol yiyen bir ekip olan Abdullah Avcı'nın takımı, 390 gün aradan sonra kalesinde tam 4 gol gördü. En son geçtiğimiz sezonun 20. haftasında 12 Şubat 2017'de Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden Başakşehir, o günden bu yana ağlarında hiç bu kadar gol görmemişti. Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor mücadelesine kadar turuncu-lacivertli takımın bu sezon en fazla yediği gol sayısı ise 3'tü. İstanbul ekibi, Süper Lig'in henüz ikinci haftasında Karabükspor'a 3-1 yenildiği müsabakadan bu yana rakiplerine iki golden fazlasına izin vermemişti.

KRİTİK PUAN KAYBI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi kritik bir üç puan kaybetti. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmadan önce Galatasaray ile birlikte 50 puana sahip olan Başakşehir, rakibinin ardından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyordu. Ancak turuncu-lacivertliler, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından zirve yarışında da büyük yara aldı. Önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesine avantajlı çıkmak isteyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, aldıkları bu yenilgiyle adeta fırsat tepti. Haftaya Kartal'ın üç puan önünde giren turuncu-lacivertli ekip, yarın Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde averaj farkıyla siyah-beyazlıların arkasına düşerek üçüncü sıraya gerileyecek. Ligin sonunda mutlu sona ulaşma adına önünde zorlu maçlar bulunan Medipol Başakşehir, Alanyaspor karşısında yaşadığı bu kaybı Beşiktaş müsabakasında telafi etmek isteyecek. Turuncu-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon evinde 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında olası bir mağlubiyet alması halinde ise yarıştan bir hayli uzaklaşacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA İKİ ÖNEMLİ KAYIP

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, Aytemiz Alanyaspor karşısında gördükleri kartlar nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, kritik bir üç puanın yanında zorlu Beşiktaş maçı öncesi iki önemli oyuncusunu da kaybetti. Mücadelenin 71. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Epureanu ile 90. dakikada sarı kart gören ve sınırda bulunan Emre Belözoğlu, önümüzdeki hafta siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Kadrosundan adeta değişilmez denebilecek iki oyuncusunu kaybeden Abdullah Avcı'nın bu futbolcuların yerine kimi oynatacağı ise merak konusu. Zira söz konusu oyuncular, Başakşehir'in ligin 21. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadelede de forma giymemiş ve turuncu-lacivertli ekip, o maçı 2-1 kaybetmişti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Kerim Frei'n sol kanattan ortasında Caiçara’nın kafa vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti.

32. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mbilla’nın topuk pasıyla topu Fernandes'e aktardı. Fernandes düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-0

38. dakikada defansın hatasından topu kapan Mbilla bekletmeden Emre Akbaba’ya aktardı. Hızla ceza sahasına giren Emre'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Haydar’dan döndü. Dönen topu Bajic karşıladı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha kaleciden döndü.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Taha’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Dönen topu kale önünde Efecan ağlara gönderdi. 2-0

81. dakikada Cenk Ahmet’in pasıyla ceza sahasına giren Fernandes topu sol kanattaki Emre’ye aktardı. Emre bekletmeden vuruşunda ağları sarstı. 3-0

84. dakikada sol kanattan Elia rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sert vuruşunda kaleciden dönün topu Bajic tamamlayarak, ağları havalandırdı. 3-1

88. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes kaleciyi de geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1