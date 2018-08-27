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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
27.08.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

Başakşehir, Akhisarspor'u yabancılarıyla geçti!

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Başakşehir, Akhisarspor'u yabancılarıyla geçti!

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Maçın henüz 9. dakikasında Edin Visca attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekibin bu gole cevabı 28. dakikada geldi. Elvis Manu attığı golle skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda her iki takımda ortada bir oyun sergiledi. Başakşehir aradığı golü 70. dakikada buldu. İlk golü atan Visca'nın pasında Bajic golünü attı ve takımını yeninden öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Costa sol kanattan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşu ile ağları havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Başakşehir 3. haftada 6 puana ulaştı.

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