Başakşehir, Akhisarspor'u yabancılarıyla geçti!
Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 üstün ayrıldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Maçın henüz 9. dakikasında Edin Visca attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekibin bu gole cevabı 28. dakikada geldi. Elvis Manu attığı golle skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda her iki takımda ortada bir oyun sergiledi. Başakşehir aradığı golü 70. dakikada buldu. İlk golü atan Visca'nın pasında Bajic golünü attı ve takımını yeninden öne geçirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Costa sol kanattan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşu ile ağları havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Başakşehir 3. haftada 6 puana ulaştı.
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