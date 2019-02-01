Başakşehir, Akhisarspor'a hazırlanıyor! Kudryashov idmanda...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.
Yeni transfer Fedor Kudryashov'un da katıldığı idman 5'e 2 top kapma ve pas oyunun ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
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