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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.05.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'le yollarını ayıran Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

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Başakşehir Futbol Kulübü, Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Avcı'nın isteği doğrultusunda yol ayrımına gidildiği vurgulandı. Avcı, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı için veda mesajı yayınladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Beşiktaş'la anlaşan Avcı için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayınladı.

3 yıllığına Beşiktaş'ta

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktör için çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar yapılan görüşmeler sonucu tecrübeli teknik adamla kesin anlaşma sağladı.

Önümüzdeki saatlerde Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

İşte Abdullah Avcının kulüp binasından ayrılış görüntüleri
İşte Abdullah Avcı'nın kulüp binasından ayrılış görüntüleri!

İşte o duyuru:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır."

"Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır."

"Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi.  Abdullah Avcı'nın 2014-2015'te başlayan ikinci dönemi, 5 sezon sonunda bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un haklarının İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından alındığı 2014-2015 sezonu öncesinde Avcı, 5 yıllığına turuncu-lacivertli takımın başına getirilmişti. 

55 yaşındaki Avcı'nın, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan takımın başındaki ilk dönemi ise 2006-2007 sezonunda başlamıştı. İlk dönemi de yaklaşık 5,5 yıl süren deneyimli teknik adam, toplamda 10,5 yıl görev yaptığı kulüpteki görevinden bugün itibarıyla ayrıldı. 
Avcı, 17 Ocak 2019'da turuncu-lacivertli kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. 

- İki dönemde toplam 431 resmi maç 

Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10,5 yılda toplam 431 resmi maça çıktı.  Avcı ile turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 316, Spor Toto 1. Lig'de 34, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 63 olmak üzere toplam 431 maç oynadı. 

- Süper Lig'de 148 galibiyet 

Abdullah Avcı, turuncu-lacivertlilerin başındaki ilk döneminde Süper Lig'de 146, ikinci döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev yaptı. 

Söz konusu karşılaşmalarda 148 galibiyet elde eden Avcı'nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı. 

- Avrupa karnesi 

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir ile son 4 yılda Avrupa kupalarında da mücadele etti.  Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 ve Avrupa Ligi'nde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, söz konusu karşılaşmalarda, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 

- Türkiye Kupası karnesi 

Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10 farklı sezonda Türkiye Kupası'nda da mücadele verdi.  Bu sezonlarda toplam 63 maçta takımının başında yer alan Avcı, 29 galibiyet, 22 beraberlik ve 12 yenilgilik bir istatistik tutturdu.  Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibinin Süper Lig karnesi şöyle:

Sezon Maç sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet 
2018-2019 34 19 10 5 
2017-2018 34 22 6 6 
2016-2017 34 21 10 3 
2015-2016 34 16 11 7 
2014-2015 34 15 14 5 
2011-2012 10 5 3 2 
2010-2011 34 12 6 16 
2009-2010 34 16 8 10 
2008-2009 34 12 6 16 
2007-2008 34 10 8 16 
TOPLAM 316 148 82 86 

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Son Dakika | Başakşehirle yollarını ayıran Abdullah Avcı Beşiktaşta

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Son Dakika | Başakşehirle yollarını ayıran Abdullah Avcı Beşiktaşta

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