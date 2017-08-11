BaÅŸakÅŸehir 3 puanla baÅŸladÄ±

ÂStat: Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim

Hakemler: Ãœmit Ã–ztÃ¼rk, AsÄ±m Yusuf Ã–z, Osman GÃ¶khan Bilir Medipol BaÅŸakÅŸehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, GÃ¶khan Ä°nler, Visca (Dk. 72 Tunay Torun), Mossoro (Dk. 72 Cikalleshi), Elia, Adebayor (Dk. 89 Ä°rfan Can)

Bursaspor: Harun Tekin, BarÄ±ÅŸ YardÄ±mcÄ± (Dk. 82 Jorquera), Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu (Dk. 84 Furkan Soyalp), Badu, John (Dk. 65 Kubilay KanatsÄ±zkuÅŸ), Batalla, Deniz YÄ±lmaz, Stancu

Gol: Dk. 21 Elia (Medipol BaÅŸakÅŸehir)

SarÄ± kartlar: Dk. 44 Mahmut Tekdemir (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Dk. 83 Kubilay KanatsÄ±zkuÅŸ iPhone'umdan gÃ¶nderildi

SÃ¼per Lig'de 2017-2018 Ä°lhan Cavcav sezonunun perdesi Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Bursaspor arasÄ±nda oynanan maÃ§la aÃ§Ä±ldÄ±.

3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 21.45'te baÅŸlayan mÃ¼cadelede hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmada Medipol BaÅŸakÅŸehir'in golÃ¼nÃ¼ 21'inci dakikada Visca'nÄ±n pasÄ± ile saÄŸ Ã§aprazda buluÅŸan Elia kaydetti.

Ä°KÄ° TAKIMDA DA EKSÄ°K Ã‡OK

Medipol BaÅŸakÅŸehir, yeni sezonun ilk maÃ§Ä±na 4 eksik ile Ã§Ä±ktÄ±. Slovenya'da yapÄ±lan kampta sol ayak bileÄŸi kÄ±rÄ±lan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ve adalesinde aÄŸrÄ± hisseden Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra Egemen Korkmaz ile Mehmet Batdal, Bursaspor maÃ§Ä±nda forma bulamadÄ±.

Bursaspor'da ise geÃ§tiÄŸimiz sezondan sakatlÄ±klarÄ± sÃ¼ren ve ameliyat olan Furkan Ã–zÃ§al, Serdar KurtuluÅŸ ve Emre TaÅŸdemir'in yanÄ± sÄ±ra yeni sezon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sakatlanan Bilal KÄ±sa ise Onur Atasaray, yeni sezonun ilk deplasmanÄ±nda takÄ±mdaki yerlerini alamadÄ±.

PAUL LE GUEN'Ä°N Ä°LK RESMÄ° MAÃ‡I

Bursaspor'un FransÄ±z teknik direktÃ¶rÃ¼ Paul Le Guen, ilk resmi maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.

Bursaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Paul Le Guen, Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼cadelesi ile ilk resmi maÃ§Ä±nda yeÅŸil-beyazlÄ± taraftarlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer aldÄ±.





STAT DOLMADI

3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanan yeni sezonun ilk maÃ§Ä±na beklenen ilgi gÃ¶sterilmedi. Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Bursaspor arasÄ±nda 17 bin 500 kiÅŸilik statta oynan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±na her iki takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ± bekleniyordu ancak ev sahibi ekipten yaklaÅŸÄ±k 6 bin, konuk ekipten ise 500 kadar taraftar takÄ±mlarÄ±na destek oldular.





MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR (Ä°LK YARI)

5. dakikada geliÅŸen Bursaspor ataÄŸÄ±nda Deniz YÄ±lmaz sol kanattan Medipol BaÅŸakÅŸehir ceza sahasÄ±na girdi. Dar aÃ§Ä±dan Ã§aprazdan sert vurdu, top yan aÄŸlarda kaldÄ±.

17. dakikada sol kanatta topla buluÅŸan Elia, ceza sahasÄ± iÃ§inde rakibinden kurtulup son Ã§izgiye indi. HollandalÄ± futbolcunun ortasÄ±na altÄ± pasÄ±n Ã¶nÃ¼nde Adebayor kafayÄ± vurdu, kaleci Harun Ã¼zerine gelen topu kontrol etti.

21. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir Ã¶ne geÃ§ti. Elia, saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren Visca'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne pasÄ±nÄ± attÄ±. Visca, bir kez daha Elia'ya pasÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. HollandalÄ± futbolcunun saÄŸ Ã§aprazdan attÄ±ÄŸÄ± sert ÅŸutta top filelerle buluÅŸtu: 1-0.

Kalan dakikalarda baÅŸka pozisyon olmadÄ±. Ä°lk yarÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 1-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi.

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MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR (2. YARI)

54. dakikada ceza sahasÄ±na Ã§Ä±kan kaleci Harun'dan topu kapan Visca, hÄ±zla kaleye yÃ¶neldi. Visca, ceza sahasÄ±na girer girmez uygun pozisyondaki Adebayor'a pasÄ±nÄ± attÄ±, Harun'un kalesinde olmadÄ±ÄŸÄ± pozisyonda Togolu oyuncunun yerden sert ÅŸutunu kale Ã§izgisi Ã¼zerinde Titi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

67. dakikada Bursaspor beraberliÄŸe yaklaÅŸtÄ±. Batalla'nÄ±n pasÄ±yla sol kanattan savunmanÄ±n arkasÄ±na kaÃ§an Deniz YÄ±lmaz, ceza sahasÄ± iÃ§inde altÄ± pas iÃ§ine yerden sert ortasÄ±nÄ± yaptÄ±, Kubilay KanatsÄ±zkuÅŸ'un dokunamadÄ±ÄŸÄ± topu savunma tehlike bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderdi.

88. dakikada konuk takÄ±m Ã§ok etkili geldi. Oyuna ikinci yarÄ±da giren Furkan Soyalp'in yaklaÅŸÄ±k 26 metreden sert ÅŸutunu kaleci Volkan Babacan son anda kÃ¶ÅŸeden kornere Ã§eldi.

KarÅŸÄ±laÅŸma Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 1-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi.













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