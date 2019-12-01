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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.12.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Başakşehir 3 puanı ikinci yarıda aldı

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Başakşehir 3 puanı ikinci yarıda aldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. hafta maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda Geal Clichy ve Danijel Aleksic ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25'e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.
İstanbul ekibi son 11 maçının 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 4'ünde berabere kaldı.

Antalyaspor galibiyeti unuttu

Antalyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Akdeniz ekibi, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.
36. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, kaleci Mert Günok topa sahip oldu.
41. dakikada Visca'nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan'ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
54. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasında, altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
60. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle üstten kornere çeldi.
Aynı dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında seken top sol tarafta uygun durumda bulunan Clichy'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında gelişine yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, araya giren savunma oyuncusuna çarpan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da yanıltan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay (Dk. 58 Kerim Frei), Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Elia (Dk. 85 Arda Turan), Crivelli
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Charles, Hakan Özmert (Dk. 66 Leschuk), Chahechouhe (Dk. 78 Fredy), Doğukan Sinik, Mukairu
Goller: Dk. 60 Clichy, Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 15 Charles, Dk. 59 Diego, Dk. 79 Celutska (Antalyaspor), Dk. 17 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Başakşehir 3 puanı ikinci yarıda aldı

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