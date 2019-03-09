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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.03.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Lider Başakşehir, kritik virajı kayıpsız geçti! Fenerbahçe...

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Lider Başakşehir, kritik virajı kayıpsız geçti! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi açan gol turuncu-lacivertlilerden geldi. 19. dakikada Volkan'nın hatasını değerlendiren Robinho, skoru 1-0 yaptı. 

Fenerbahçe, etkili başladığı ikinci yarıda Attamah'ın büyük hatasında Soldado'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Skoru eşitleyen Fenerbahçe, Zajc ile önemli gol fırsatlarından yararlanamazken, Başakşehir, 83'te Napoleoni'nin golüyle 2-1 öne geçti. 

Bu skorla puanını 57'ye yükselten Başakşehir, maç fazlasıyla, ikinci Galatasaray'ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

Fenerbahçe ise 28 puanla 14. sırada yer aldı. 

Stat: Fatih Terim 

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erdem Bayık xx 

Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xxx, Mahmut xxx, Serdar ? (Attamah dk. 16 xx), Kudriashov xx, Emre xxx, Visca xxx, Mossoro xxx (Adebayor dk. 87 ?), Arda Turan xx (Napoleoni dk. 77 x), İrfan Can xxx, Robinho xxx 
Yedekler: Volkan Babacan, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Elia 
Teknik Direktör: Abdullah Avcı 

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Serdar xx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Tolgay xx, Jailson xx (Valbuena dk. 70 ?, Frey dk. 85 ?), Moses xx, Eljif x (Mehmet Ekici dk. 46 xxx), Zajc xx, Soldado xx 
Yedekler: Harun, İsmail, Sadık, Alper, Ferdi, Şener, Neustaedter 
Teknik Direktör: Ersun Yanal 

Goller: Robinho (dk. 19), Napoleoni (dk. 84) (M.Başakşehir), Soldado (dk. 73) (Fenerbahçe) 

Sarı kartlar: Robinho, Emre (M.Başakşehir), Tolgay, Serdar Aziz (Fenerbahçe) 

 

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Lider Başakşehir, kritik virajı kayıpsız geçti Fenerbahçe...

Maçtan dakikalar

2. dakikada Zajc’in savunma arkasına attığı topla Eljif Elmas buluştu. Elmas’ın ceza alanı içinde çektiği şut, kaleci Mert’te kaldı. 

16. dakikada gelişen Başakşehir atağında İrfan’ın ara pasında topla buluşan Robinho’nun şutu, kaleci Volkan’dan döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı. 

19. dakikada İrfan’ın sol kanattan açtığı ortayı Volkan tokatladı. Topu altı pas içinde önünde bulan Robinho, dönüş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0 

21. dakikada sağ taraftan kullanılan korner vuruşunda Zajc’ın ortasına iyi yükselen Eljif’in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 

51. dakikada Moses’in pasında topla çizgiye inen Isla'nın ortasında ceza sahası içinde Zajc’ın müsait pozisyondaki kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı. 

62. dakikada Hasan Ali’nin ortasında uzak direkte Soldado’nun şutu kaleye paralel olarak gitti. Yaşanan karambolde, hiçbir sarı-lacivertli oyuncu topa dokunamadı. 

73. dakikada Attamah’ın kaleci Mert’e göndermek istediği kafa pasında araya giren Soldado topu boş kaleye gönderdi. 1-1 

76. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali’nin ortasında müsait pozisyonda Zajc’ın vuruşu üstten auta çıktı. 

84. dakikada Visca’nın ara pasında topla buluşan Mossoro’nun, altı pas üzerine gönderdiği topu Napoleoni tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-1 

90+3. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasında Robinho’nun vuruşu az farkla üsten auta çıktı. 

Mücadele Başakşehir'in 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

Fenerbahçe tribünleri karıştı 

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu tezahüratı 

Fenerbahçeli taraftarlar, eski kaptanları Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nu unutmadı. 

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Emre lehine tezahüratlar yaptı. Emre de Fenerbahçeli taraftaların bulunduğu bölüme iki kez giderek alkışla karşılık verdi. 

Eljif Elmas, 7 maç sonra 11'de 

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Elmas, Süper Lig'de 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi. 

Süper Lig'de son olarak 24 Aralık'taki Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan genç futbolcu, uzun bir aradan sonra sahaya 11'de çıktı. 

Jailson 22 gün sonra sahada 

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Jailson 22 gün sonra kendine ilk 11’de şans buldu.

Jailson son olarak Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor karşısında forma giymiş ve 1 gol atmıştı. Daha sonra sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal tarafından şans verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Mehmet Topal’ın sakatlanmasının ardından Başakşehir karşısında kendine ilk 11’de yer buldu. 

Jailson, Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 

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