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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Başakşehir 1-0 Wolfsberger

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Başakşehir 1-0 Wolfsberger

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 23. maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk ediyor. Karşılıklı gelişen pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Başakşehir 77. dakikada İrfan Can'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İrfan Can golden sonra Asker Selamı verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

 Başakşehir 1-0 Wolfsberger

 

 

Başakşehir - Wolfsberger maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

Ponck 3. grup maçında da ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.

Avusturyalı taraftarlar maça ilgi gösterdi

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.

 

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazırUEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, çalışmalarını tamamladı.
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