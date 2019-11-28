Başakşehir 0-3 Roma
UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir sahasında ağırladığı Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Veretout, 40. dakikada Kluivert ile 45. dakikada Dzeko kaydetti. Maça lider çıkan temsilcimiz bu sonucun ardından 7 puanla 3. sıraya geriledi ve gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı. Roma ise 8 puanla liderliğe yükseldi.
Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel (Dk. 52 Berkay Özcan), Epureanu (Dk. 46 Robinho), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 16 Aziz Eraltay), Crivelli
Roma: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov (Dk. 53 Spinazzola), Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini (Dk. 71 Cengiz Ünder), Kluivert, Dzeko (Dk. 72 Mkhitaryan)
Goller: Dk. 30 Veretout (Penaltıdan), Dk. 40 Kluivert, Dk. 45 Dzeko (Roma)
Sarı kartlar: Dk. 28 Mehmet Topal, Dk. 48 Okan Buruk (Teknik direktör) (Medipol Başakşehir), Dk. 35 Kolarov (Roma)
BAŞAKŞEHİR 0-3 ROMA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın sağ ayağıyla plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada ceza yayının solunda topu alan Dzeko'nun yerden şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
19. dakikada orta sahanın sağ kanadında aldığı topla ceza sahasına kadar giren Visca'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Crivelli bekletmeden vurdu. Araya giren Mancini, önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.
22. dakikada savunma arkasına sarkan Zaniolo, üç Medipol Başakşehirli futbolcu arasında istediği vuruşu yapamayınca zamanında çıkıp açıyı daraltan kaleci Mert Günok, yatarak topun sahibi oldu.
23. dakikada Pellegrini'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Dzeko'nun kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.
28. dakikada Roma penaltı kazandı. Kolarov'un soldan pasında ceza yayı içindeki Pellegrini'nin vurduğu topa ceza sahasındaki Mehmet Topal'ın müdahalesini elle oynama olarak değerlendiren hakem Hategan, penaltı kararı verdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Veretout, topu ve kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-1
40. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Pellegrini'nin pasında savunma arkasına sarkan Kluivert sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 0-2
45. dakikada Roma 3. golü buldu. Orta sahanın sağında Epureanu'dan topu kapan Pellegrini, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran golü buldu: 0-3
77. dakikada Kluivert'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top, kaleci Mert Günok'u yanıltsa da yandan kornere gitti.
90+3. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Pau Lopez'de kaldı.
Okan Buruk'tan iki değişiklik
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Wolfsberger maçına göre iki değişikle sahaya çıktı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Junior Caiçara ile Berkay Özcan'ın yerine Alexandru Epureanu ve sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.
Caiçara kadroda yer almadı
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, sakatlığı nedeniyle takımındaki yerini alamadı.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar da Roma mücadelesinin kadrosunda yer almadı.
Cengiz Ünder yedekler arasında
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.
İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.
Maça büyük ilgi
Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük oldu.
Turuncu-lacivertli kulüp, satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiğini duyurdu. Ayrıca, stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.
Medipol Başakşehir'e konuk olan İtalya ekibi Roma'nın taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.
İtalyan taraftarlar, kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu ve takımlarına destek verdi.
Mücadele öncesinde şarkıcı Fettah Can da stat yanındaki alanda taraftarlara konser verdi.
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