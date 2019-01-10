Bartzokas: 'Anadolu Efes maçında inançla savaşmalıyız'
Khimki Moskova başantrenörü Giorgos Bartzokas, Anadolu Efes maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes‘in sahasında Khimki Moskova’yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde koç Giorgos Bartzokas ve Anthony Gill, açıklamalarda bulundu.
Giorgos Bartzokas, maç öncesi şu değerlendirmelerde bulundu:
“Çift maç haftalarında her zaman oyunun taktiksel noktalarından daha fazlasını göz önüne almanız gerekmektedir. Bu durum sizin bir önceki maçınızı kazanıp kaybetmenizle de alakalı. Anadolu Efes, EuroLeague’in ilk dört takımı arasında yer alıyor. Topu iyi paylaşıyorlar ve harika şut atıyorlar. EuroLeague deneyimi fazla olan oyunculardan kuruldular. Takımdaki herkes işini biliyor, koçları çok deneyimli. Son Zalgiris Kaunas karşılaşmalarını izlerken harika bir formda olduklarını görebilirsiniz. Bir kez daha, takım olarak oynamaya, inançla, son dönemde yaptığımız gibi savaşmalıyız.”
Anthony Gill’in maç öncesi görüşleri şu şekilde:
“Takıma döndüğüm için heyecanlıyım. Bunu kazanarak yaptığım için de gerçekten çok memnunum. Fenerbahçe Beko karşısındaki galibiyetin birçok kişiyi şaşırttığını düşünüyorum. Biz yalnızca çok çalışıyoruz ve dün akşamki gibi oynamaya çalışıyoruz. Bence EuroLeague’de özel şeyler yapabiliriz, bu nedenle çok heyecanlıyım ve memnunum. Şimdi Anadolu Efes gibi harika bir takımla karşılaşacağız. Onlara karşı hazır olmalıyız, özellikle de deplasmanda oynamaya. Ritimlerini yakaladılar. Geçtiğimiz yıl bizimle birlikte olan James Anderson bize karşı oynamaya hazır olacak. Biz de hazır olmalıyız. İşler Fenerbahçe Beko maçından sonra bitmiyor. Üst üste birkaç maç kazanmak zorundayız, yapmamız gereken şey bu.”
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