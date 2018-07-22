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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Süleyman ARAT
22.07.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

Barış'ın %20'si bile Koç'u ayağa kaldırdı

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Barış'ın %20'si bile Koç'u ayağa kaldırdı

Feyenoord’la oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla Fenerbahçe’de herkesin beğenisini toplayan, 63. dakikada oyundan çıkarken protokol tribününde maçı izleyen başkan Ali Koç’u bile ayağa kaldıran Barış Alıcı’yı eski antrenörü Hüseyin Eroğlu anlattı.

Altınordu’da 10 yıl boyunca Barış’la evladı gibi ilgilendiğini belirten tecrübeli teknik adam Feyenoord karşısında izlediği Barış’ın henüz yüzde 20 kapasiteyle oynadığını belirterek “Göreceksiniz Barış en kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının yıllardır aradığı sevgilisi olacaktır. Bu yıl A Milli Takım’a yükselmesini, 1-2 yıl içinde de Avrupa’nın en büyük kulüplerine transfer olmasını bekliyorum” dedi.

Lucescu başka kimi çağırabilir?
Bergama Gençlerbirliği’nden 11 yaşında Altınordu’ya gelen Barış’ın biraz geç geliştiğini belirten Eroğlu “İnanıyorum ki hızlı futboluyla, rakip defansın arkasına yaptığı öldürücü koşularla hem Milli Takım’ın hem de Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı yıldız olacaktır. Zaten maçı Mircea Lucescu izledi. Soruyorum bu maçtan Milli
Takım’a çağıracağı başka kim olabilir ki?” diye konuştu.

21 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanatta oynayabildiğini belirten Eroğlu ”Maçın sonuna kadar dayanıklılık ve atletik özelliğini sürdürebilir. Göreceksiniz, maçın 90’da topu önüne alsın. Direk kaleye kadar sürer ve gol vuruşunu yapar” dedi.

Barışın %20si bile Koçu ayağa kaldırdı


Serhat, Burak, Tuncay karışımı
Eroğlu eski öğrencisini anlatırken şu ifadeleri kullandı: “Önünde alan bulduğu zaman, bırakın Türkiye’yi dünyada geçemeyeceği oyuncu yoktur. Çok atletik ve çok süratli bir oyuncu. Sanki Serhat Akın, Burak Yılmaz ve Tuncay Şanlı’nın karışımı olarak ifade edebilirim. Sağ ayağı dominant gibi gözükse de solla ayakla da önemli vuruşlar yapar. Çok
fazla gol pozisyonuna girer, topu ileriye çok taşır. Feyenoord maçında gördünüz Barış topu öne doğru taşıyınca Fenerbahçe de nasıl kolay öne çıkıyor. Artık 21 yaşında ve olgunlaşmaya başladı. Bence Fenerbahçe Barış’ı alarak yılın transferini yapmıştır.”

BARIŞ ASLA ŞIMARMAZ!
Barış’ın çok karakterli bir insan olduğunu belirten Eroğlu, “İnsanlar şundan emin olsun ki Barış şımarmaz, özel yaşantısıyla veya takıldığı arkadaş çevresiyle kötü anılmaz. Kötü mekanlar, kötü arkadaşlar, şımarıklık Barış için geçerli değildir. O asla böyle şeylerin içine girmez” dedi.

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