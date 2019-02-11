VAR koordinatörü Barış Şimşek: Zor bir işe soyundum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVAR koordinatörü Barış Şimşek: Zor bir işe soyundum
GeriFutbol VAR koordinatörü Barış Şimşek: Zor bir işe soyundum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

VAR koordinatörü Barış Şimşek: Zor bir işe soyundum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VAR koordinatörü Barış Şimşek: Zor bir işe soyundum

Video Asistan Hakemliği'nde yeni dönem dün resmen başladı. Bu sezon süper lig ve Ziraat Türkiye kupası son çeyrek final maçlarından itibaren uygulanan VAR'ın Koordinatörlüğüne getirilen süper lig eski hakemi Barış Şimşek görevi devraldı.

Uzun yıllar Türkiye liglerinde düdük çalan, 2006 yılından itibaren süper lig kadrosuna giren, 426 maça çıkan ve derbilerde görev alan Şimşek, bu sezon sakatlığı nedeniyle müsabaka yönetememiş, ancak ilk günden itibaren VAR hakemi olarak ön plana çıkmıştı.

Hafta sonunda hakemliği bıraktığı ve VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atandığı açıklanan 33 yaşındaki Barış Şimşek, süper lig kadrosundaki en deneyimli VAR hakemi unvanını da elinde bulunduruyordu.
Şimşek bu sezon ligde ve kupada 35 kez VAR, 5 kez de AVAR olarak atanmıştı. Yeni görevi öncesi son defa bu hafta oynanan Kayserispor- Fenerbahçe maçının VAR hakemi olmuştu.

"Zor bir işe soyundum"
Video Asistan Hakemliği uygulamasına karşın, hakem hatalarının sürmesi ve kulüplerin büyük bölümünün tepki göstermesi üzerine yaklaşık 2 yıldır VAR'dan sorumlu MHK üyesi görevini üstlenen Murat Ilgaz, bu sorumluluğundan ayrılmıştı.

Ilgaz'ın yerine getirilen Şimşek, bundan sonra tüm enerjisini ve mesaisini hakemlik için harcayacağını ifade ederken, yakınlarına da, "Zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımın desteği ile Video Asistan Hakemliği'ni hedeflenen noktaya getireceğimize inanıyorum. Sistem adaleti sağlamak için varsa birlikte bunu sağlayacağız" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Dün RİVA tesislerinde iş başı yapan ve ekibiyle uzun bir toplantı yapan Şimşek'in, Hakem İşleri Müdürlüğü görevi ile yoğun bir çalışma temposu içine girdiği bildirildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 414Fenerbahçe - Zenit
    1
    MS2
    2,70
    4935kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Savcılığa Nagatomo için suç duyurusu! Küfür...

Herkes onu konuşuyor! 7 yaşında Usain Bolt'a rakip...

FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da başlıyor

İşte Bacelona'nın yeni forveti! Değeri 40 milyon euro...