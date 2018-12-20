Barış Hersek: 'Obradoviç, büyük bir şans'
Hürriyet'ten Fatih Saboviç'e konuşan Fenerbahçe Beko oyuncusu Barış Hersek, “Eğer basketbola dair bir kütüphane olsaydı, o kütüphanenin içerisine yalnızca Obradoviç’i koymak yeterdi” dedi.
Fenerbahçe Beko'da uzun yıllardır forma giyen Barış Hersek, Hürriyet’e açıklamalarda bulundu.
Koç Zeljko Obradoviç’le çalışmanın nasıl bir his olduğunu ve Sırp başantrenöre dair yorumlarını sorduğumuz Hersek, “Obradoviç’in varlığı tüm Türkiye ve Türk basketbolu için büyük bir şans. Eğer basketbola dair bir kütüphane olsaydı, o kütüphanenin içerisine yalnızca Obradoviç’i koymak yeterdi” şeklinde yanıt verdi.
"EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Taraftarın takıma ilgisinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Barış Hersek, “Benim için hayattaki en önemli şey; huzurlu olmak. Fenerbahçe’de 4. yılımı geçiriyorum ve çok huzurluyum. Taraftarlarımız, Türkiye’nin en büyüğü... Onlara destekleri için teşekkür ederiz. Her zaman, kulübümüz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Genç oyunculara bir tavsiyede de bulunan Barış, “Daima mutlu oldukları işi yapsınlar ve kendilerini her açıdan geliştirmeye çalışsınlar. Basketbolda başarının sırrı bana göre adanmaktır” dedi.
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