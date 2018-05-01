Barış Hersek: Euroleague'de favori biziz

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague play-off’larında İspanya temsilcisi Baskonia’yı 3-1’lik seriyle geçip adını Final Four’a yazdırdı.

Belgrad’da 18-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Final Four organizasyonu öncesi sarı lacivertli ekibin tecrübeli oyuncularından Barış Hersek, Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

“TÜRK BASKETBOLU İÇİN MÜTHİŞ BİR BAŞARI”

* Takım üst üste 4. kez Final Four’a kalmayı başardı. Üstelik kadroda yaşanan değişiklikler sonrası başarı devam etti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

- Temmuz ayında, milli takımdayken sizinle bir röportaj daha yapmıştık. Orada Fenerbahçe’deki kadro değişiklikleriyle ilgili sorunuza, “Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh gibi iki önemli arkadaşımız gitti. Bu isimler çok kaliteli tabii ki ama bizim, çok önemli bir antrenör ve ekibi tarafından kurulmuş bir sistemimiz var” demiştim. Nitekim şu ana kadar, her şey başarılı bir şekilde ilerliyor.

- Üst üste 4. kez Final Four’a kalmamız, Türk basketbol tarihine geçen müthiş bir başarı. Koçumuz Sayın Zeljko Obradovic, çok kıymetli ekibiyle birlikte geldiği günden bu yana takımın buralara gelmesi için çalışmalarını sürdürdü ve sonuç olarak bu başarıyı kalıcı hâle getirebildik.

“BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

- Zaten bizim hem ülke hem de Fenerbahçe ailesi olarak hedefimiz her zaman, her yerde, her kulvarda en tepesiydi. Burada, başarılı olma yolunda bize en doğru yolu gösterecek insanlarla çalışıyoruz. Kendi adıma çok mutluyum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten...

- Değil 10 veya 20 senede bir, arka arkaya 4 senedir oralardayız. Ve ben bunların 3’üne nail olabildim. Bu sene yine Allah kısmet ederse, finalde kupaya uzanan taraf olacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe ailesi olarak başkanımızdan kulüpte yer alan tüm çalışanlarımıza kadar her şeyi yaptık. Biz çok büyük bir aileyiz ve herkes bunun bir parçası. Bu parçalar müthiş bir enerji oluşturuyor. Takım açısından bakarsak da, liderimiz Zeljko Obradovic’le güzel başarılar elde etmekten çok mutluyuz.

“AVRUPA’NIN UZAK ARA EN İYİ TAKIMIYIZ”

* Baktığımız zaman Zeljko Obradovic, 5 sezonda 5 farklı takım kimyası oluşturmayı başardı. Koçun bu yaptıklarına dair görüşleriniz neler?

- Liderimiz Obradovic, takım kimyasında kim eksik, kim artıysa onu ne zaman ne şekilde takıma katacağını çok iyi biliyor. Bunu farklı yerlerde tekrar tekrar başarmış bir insandan bahsediyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil.

- Fenerbahçe şu anda Türk basketbolunun istisnasız en büyük lokomotifi... Avrupa’nın uzak ara en iyi takımıyız. 4 sene üst üste Final Four... Kağıt üzerinde rahatça söyleyebilirim bunu bu sene için; Final Four’un en büyük favorisiyiz. Ülke basketboluna kattığımız şeyleri görebilmek için herkesin sadece başarılara bakması yeterli...

“TARAFTAR HERKESİN KIYMETİNİ AYRI AYRI BİLİYOR”

* Fenerbahçe taraftarlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sezonun en kritik anlarında sizin için ateşleyici güç olmayı başardılar...

- Taraftarlarımızı çok seviyorum. Çok güzel bir ailenin parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Oynadığım takımda da başarı süreklilik hâline geldiği için bunun parçası olmak çok ayrı. Taraftarın gözünde herkesin kıymetinin ayrı ayrı bilinmesi harika bir şey... Bu ailenin parçası olmak kolay değildir, parçası olmak da ayrı bir gururdur.

“UZATMAYA GİDEN CSKA MAÇI KIRILMA ANIYDI”

* Peki size göre sezonun kırılma anı nerede yaşandı?

- Kırılma anı normal sezonda deplasmanda oynadığımız CSKA maçıydı. Uzatmaya gitti ve Melli topu tipleyip galibiyeti getirdi. Genel tabloya bakarken; sezonu 0’dan 10’a kadar bir skalaya oturtmaya çalışırsak, başlangıç noktasını da 1-2 olarak tanımlar ve sonuç noktasına Nisan-Mayıs aylarını denk getirirsek, biz orayı hep 10’da tamamlamayı biliyoruz.

- Her zaman emek veriyoruz, her sezonda bazı olumsuz anlar yaşanıyor. Ancak neresinden bakarsak bakalım, bu oyunda da hayat gibi kazanmak ve kaybetmek var. Biz hep kazanan taraf olmak için yoğun mesai harcıyoruz. Teknik ekibimizin, oyuncu arkadaşlarımın ve tüm çalışanların harcadığı mesai gerçek bir emektir...

“OBRADOVİC KAZANSAK BİLE, KÖTÜ OYNADIYSAK BUNU SÖYLER”

* Sizce koç Obradovic’i farklı kılan özelliklerden en temeli hangisi diyebiliriz?

- Obradovic bize hep, “Ortalama bir oyuncu veya iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız bu farkı sizin çalışmalarınız belirler” der. Bize kötü oynadığımız ama kazandığımız maçlarda dahi, “Kazandık fakat kötü oynayarak kazandık” diye söyler. Bizi gerçeklerle yüzleştirir hep... Bu yönüyle çok net bir fark yarattığını söylemem mümkün...