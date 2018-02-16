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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.02.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Barış Başdaş: Yenilmeyecek takım yok

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Aytemiz Alanyaspor’dan Dyanfres Douglas ve Barış Başdaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundular.

Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı forveti Dyanfres Douglas, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Teknik direktörümüzün verdiği taktikler doğrultusunda maça hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız." dedi.

Douglas, takımının Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle Atiker Konyaspor maçında gol atmasına sevinemediğini belirtti.

Takıma yeni katılan bir futbolcu olarak gol atmanın güzel bir duygu olduğunu kaydeden Douglas, "Ligdeki konumumuz itibarıyla takımın kazanması bizim için daha ön planda. Takım kazansın da kim gol atarsa atsın." ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü deplasmanda büyük bir takımla oynayacaklarını dile getiren Douglas, "İyi oyunculardan kurulu ve kaliteli bir ekip. Evlerinde mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz de teknik direktörümüzün verdiği taktikler doğrultusunda maça hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

BARIŞ BAŞDAŞ: "YENİLMEYECEK TAKIM YOK"

Turuncu-yeşilli ekibin stoperi Barış Başdaş ise ligin elit takımlarından biriyle karşılaşacaklarını ifade etti.

Geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında oynadıkları futbolu bu kez golle süslemek istediklerini dile getiren Barış Başdaş, "Futbol olarak iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum ama bu ligde önemli olan, puan veya puanlar almak. Biz de zaten puan almaya gidiyoruz. İnşallah iyi futbolumuzu golle süsleyip 3 puanla döneriz. Yenilmeyecek takım yok. Gençlerbirliği oradan puan aldıysa biz de alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan turuncu-yeşilli takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak taktiksel çalışmalar yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Haydar Yılmaz, Berkan Emir ve Sackey, takımdan ayrı çalıştı.

AA

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