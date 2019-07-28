Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak renklerine bağladı.
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği; ancak forma şansı bulamayan ve geçen sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, TRT Spor'un haberine göre bu sezon da Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Sarı lacivertli formayla toplam 15 maça çıkan Barış, 1 asist yaptı.
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