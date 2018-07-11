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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.07.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Barış Alıcı'dan Altınordu'ya veda

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Barış Alıcı'dan Altınordu'ya veda

Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı, ikiz kardeşi Kerim, eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı, ikiz kardeşi Kerim, eski takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Altınordu takımını ziyaret eden Alıcı'nın kardeşiyle vedalaşması duygusal anlara sahne oldu. 

Barış Alıcı, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Altınordu Futbol Kulübünün kendisinde 10 senelik emeği olduğunu, başta Bergama'da futbola başlamasına katkı sağlayan hocaları olmak üzere yetişmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. 

Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı heyecanla beklediğini bildiren genç futbolcu, yeni bir sayfa açtığını, Fenerbahçe taraftarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini, aradığı şansı bulduğunu kaydetti. 

Daha önce Altınordu'dan yetişip yurt dışına transfer olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kendilerine rol model olduğunu aktaran Barış, "Fenerbahçe'de kendimi kanıtlayıp genç arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Zaten Altınordu'da aldığım eğitimle iyi yerlere geleceğime inancım ve kendime güvenim tam." ifadelerini kullandı. 

Barış Alıcı, futbol kariyerinde en büyük desteği annesi, babası ve ikiz kardeşi Kerim Alıcı'dan gördüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: 
"Onları daha da gururlandırmak istiyorum. İkiz kardeşim Kerim Alıcı ile 21 senedir hiç ayrılmadık, kopmadık. Başka takımlara gitsek bile kopacağımızı düşünmüyorum. Sahada da hep önlü arkalı oynadık. Onun da büyük yerlere geleceğine inanıyorum." 

Kerim Alıcı da 21 sene sonra ilk kez kardeşinden ayrılmasının kolay olmadığını, büyük bir camiaya giden kardeşinin Türk futboluna damga vuracak bir başarıya ulaşacağına inandığını anlattı. 

Eroğlu: "Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise iki genç oyuncu Berke Özer ve Barış Alıcı'yı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine göndermenin gururunu yaşadıklarını, 7 yıldır kendilerine liglerde hedefler koyarken oyuncu yetişme anlayışlarından taviz vermediklerini ifade etti. 

Oyuncularının gelişimine verdikleri katkıların meyvesini toplamaya başladıklarını bildiren Eroğlu, şu görüşleri paylaştı: 

"Berke Özer, potansiyeli anlamında gelecekte A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyacaktır. Oradan uluslararası seviyede sıçrama da yapacaktır.

Potansiyeli çok yüksek. Genç yaşta o kalecilik meziyetleriyle birlikte özgüveni ve karakteri sahaya olumlu yansıdığında başarıdan başarıya koşacaktır. Biz de bundan büyük gurur duyacağız. Barış'ı da 2 sene önce A takıma kazandırdık. 10 yıldır bizimle, geçen seneye damga vurdu onun da potansiyeli çok yüksek. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir. Bizden aldıkları eğitimle bizi en iyi şekilde temsil edecekler."

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