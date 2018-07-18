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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.07.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

Barış Alıcı: Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam

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Barış Alıcı: Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı, sarı-lacivertli taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe'de ter dökmek isteğinin altını çizerek, "Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam." değerlendirmesinde bulundu.
Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve İtalya'nın Roma takımında top koşturan Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kendisine mesaj attığını aktaran Barış, "Onun izinden gitmek de benim için gurur verici." ifadesini kullandı.

- Hasan Ali: "Gün geçtikçe iyi bir seviyeye geleceğiz"

Sarı-lacivertlilerin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım da maçta aldıkları galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ilk resmi maçlara kadar iki haftalık bir süreç var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, büyük ihtimalle daha katılacaklar da olacak. O yüzden gün geçtikçe takım olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel anlamda hem oyun anlayışı anlamında hocamızın isteklerini daha iyi yerine getireceğimizi düşünüyorum. Sadece bir hazırlık maçıydı ama iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve güzel bir skorla maçı bitirdiğimiz için memnunuz."

Hasan Ali Kaldırım, bir soru üzerine her zaman ofansif bir oyuncu olduğumu düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bir bek oyuncusu için öncelik her zaman defans ama ofansif anlamda ne kadar takıma katkı sağlarsanız o kadar değeriniz artıyor. Bugün güzel bir gol attım ama gol atmam çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması ve takımın başarısı. Onun için kendimi geliştirmeye ve hazır tutmaya hazır tutmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de top oynuyorsanız her zaman iyi olmalısınız. Bunlar asist olur gol olur. Ben ümit ediyorum, geçen sezon bir istatistik yakaladım. Bu sene üzerine koyup takıma katkı sağlayabilirim."

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