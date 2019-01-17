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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Barış Alıcı: 'Üçüncü sırada olan bir takıma geldim'

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Barış Alıcı: 'Üçüncü sırada olan bir takıma geldim'

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Barış Alıcı ve Robin Yalçın, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Barış Alıcı, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını söyledi.

Alıcı, "Takıma Antalya kampında katıldım. Burada da çalışmamıza devam ediyoruz. Burada hem kupa hem de ligde üzerine koyarak devam ettik. Bende elimden gelen bütün katkıyı yüzde yüzümle vereceğim. Malatyaspor camiasını da inşallah bu sene ve ilerleyen dönemlerde en güzel yerlerde görmek için çabalayacağız" diye konuştu.

"Üçüncü sırada olan bir takıma geldim”
Genç oyuncu, sezon sonuna kadar takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Üçüncü sırada olan bir takıma geldim. Takımdaki sistem ve arkadaşlık gerçekten üst düzey durumda. Ben de bu rekabetin içerisinde performans vereceğime inanıyorum. Buradaki olanaklarda futbolcuların gelişimi için iyi. Bu altı aylık devrede elimden gelenin en iyisini yapacağım sonrasında da güzel günler daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

“Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi”
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Malatya'da Yeni Malatyaspor maçına geldiğini anımsatan Alıcı, "Ligin ikinci haftasında burada maç oynamıştık. Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi. Umarım ikinci devrede de bu ambiyans devam eder, bizde buraya yüzde yüz katkımızı sağlarız" ifadelerini kullandı.

"Göztepe'yle zorlu bir maç oynayacağız”
Yeni Malatyaspor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Robin Yalçın ise, "Çok şükür şimdi buradayım. Kafam rahat. Güzel bir takım. İyi bir arkadaşlık ortamı var" diye konuştu.

Yalçın, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Göztepe'yle zorlu bir maç oynayacağız. Biz çok iyi çalışıyoruz, inşallah 3 puanı da alacağız. İkinci devrenin iyi olmasını diliyorum" dedi.

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“Yeni transferim ama benim için bu süreç uzun olmayacak"
Robin Yalçın, takımın teknik patronu Erol Bulut ile ilgili, "Ben Almanya'dan geliyorum, uzun yıllar orada futbol oynadım. Oyun disiplinini biliyorum. Benim için biraz daha kolay olacak. Yeni transferim ama benim için bu süreç uzun olmayacak" diye konuştu.

“Takımımız iyi, inşallah hep birlikte başarılı oluruz"
Forma rekabetine yüzde yüz hazır olduğunu ifade eden Yalçın, "Çaykur Rizespor'dayken burada maç yapmıştık. İyi taraftar var. Takımımız iyi, inşallah hep birlikte başarılı oluruz" açıklamasını yaptı.

“Taktik anlamında çok güçlü bir takım”
Yalçın, bir gazetecinin, 'Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk beş içerisinde yer alabilecek kalitede bir takım mı' sorusuna, "Tabi ilk devrede üçüncü pozisyonda olan bir takım. Güçlü ve iyi bir takım. İki haftadır buradayım, taktik anlamında çok güçlü bir takım. Burada olmaktan memnunum. Çok şükür buradayım. Çalışıp, takıma katkı sağlamak istiyorum" cevabını verdi.

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