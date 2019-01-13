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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.01.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Barış Alıcı: "F.Bahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum"

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Barış Alıcı: "F.Bahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum"

Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı, iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin sezon başında Altınordu’dan transfer ettiği ve Sadık Çiftpınar transferi karşılığında sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor’a kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, sarı-kırmızılı takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişimi açısından Yeni Malatyaspor’da olmasının uygun görüldüğünü ifade eden Alıcı, “Malatya, sistemi olan iyi bir takım. Forma şansı bulduğum takdirde çıkışa geçeceğimi düşünüyorum. Kendimi burada kanıtlayıp, buraya elimden geldiği kadar katkı vermek istiyorum” diye konuştu. 

"Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum" 
Genç oyuncu, Fenerbahçe’ye tekrar güçlü bir şekilde dönmek istediğini belirterek, "Burada oynayıp, öz güven kazanmaya ihtiyacım var. Burayı kendi açımdan çok önemli görüyorum. Bu anlamda Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Hocamızla da görüştüm, böyle olmasının doğru olduğuna karar verdik. 6 aylık süreçte elimden geleni Malatyaspor camiası için yapacağım. Hedefim öncelikle Malatyaspor’a en iyi katkıyı vermek. Bunun için de çok çalışacağım” dedi. 

"Malatyaspor çok samimi bir kulüp" 
Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki durumuna da değinen Barış Alıcı, “Ligdeki konumumuz şu an iyi. İkinci yarıda da bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Ben de elimden gelen katkıyı takımıma sağlamak istiyorum. Malatyaspor çok samimi bir kulüp. Teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşlarım, ağabeylerim çok samimi insanlar. Takımımız şu an iyi bir konumda, inşallah bu çıkış benim gelmemle birlikte ikinci yarıda da devam eder” ifadelerini kullandı. 

Orta sahanın sağında forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’yle 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 8 lig maçında 421 dakika forma giyen Barış Alıcı'nın bir de asisti bulunuyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 3 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada toplam 125 dakika forma giydi. Altınordu formasıyla 57 karşılaşmada 13 gol, 15 asistlik bir performans sergileyen Alıcı, Fenerbahçe’de toplamda 15 karşılaşmada görev aldı. 

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