Barış Alıcı, Berke ve Ferdi'ye kötü haber! Yönetime iletildi...
Sarı-Lacivertliler değil altyapıdan, başka kulüplerden geleceğe yatırım olarak transfer ettiği gençleri bile kolay kolay oynatacağa benzemiyor.
Sarı-Lacivertliler değil altyapıdan, başka kulüplerden geleceğe yatırım olarak transfer ettiği gençleri bile kolay kolay oynatacağa benzemiyor.
Öyle ki teknik direktör Ersun Yanal, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı gibi isimleri yeni sezon kadrosunda düşünmediğini yönetime iletti ve bu gençlerin kiralanmasını istedi.
Fenerbahçe Yönetimi, sırf Barış-Berke ikilisi için Altınordu’ya 4 milyon Euro’ya yakın bonservis ödemişti.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle