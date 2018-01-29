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Barcelona'yı yıldızları sırtladı

Katalan ekibi, Alaves karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Suarez ve Messi'nin golleriyle 2-1 kazandı.

Hürriyet Haber
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona sahasında Alaves'i 2-1 yendi. Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ligin son sıralarındaki Alaves'i konuk etti. Mücadelenin 23. dakikasında Alaves, John Guidetti'nin golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona ataklarından gol bulamayınca, ilk yarı konuk takımının üstünlüğü ile kapandı.

Katalan ekibi, 72. dakikada topla buluşan Luis Suarez'le beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü attı ve mücadele 2-1 sona erdi. Barcelona, bu skorla puanını 57 yaparak açık ara liderliğini korudu.

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