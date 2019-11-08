Barcelona'ya tepki: 'Bize formalarını vermediler'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kalan Slavia Prag'da kaleci Ondrej Kolar, Katalan ekibinin futbolcularına tepki gösterdi.
Barça maçındaki performansıyla büyük alkış alan Slavia Prag'ın 25 yaşındaki kalecisi Kolar, “Maçtan sonra tanışmak ve forma değiştirmek istiyorduk ancak bize pek iyi davranmadılar. Bizi hayal kırıklığına uğrattılar” dedi.
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