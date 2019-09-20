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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Barcelona'ya şok! Antoine Griezmann...

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Barcelona'ya şok! Antoine Griezmann...

La Liga devi Barcelona, geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tutmuş ancak söz konusu transfer iki kulüp arasında büyük bir krize neden olmuştu.

Atletico Madrid kulübü, Barça'nın 28 yaşındaki santrforla sözleşme imzalamasının ardından bir açıklama yayımlayarak oyuncu için 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiğini ve bunun için yasal yollara başvurduklarını duyurmuştu.

Katalan devini La Liga şampiyonluğu için mücadele ettikleri dönemde kendi oyuncularını ayartmakla suçlayan Madrid ekibi, Barcelona'nın Griezmann ile anlaştığı tarihte yıldız futbolcunun serbest kalma bedelinin 120 değil, 200 milyon euro olduğunu öne sürmüştü.

İki kulüp arasındaki dava süreci devam ederken Katalan gazetesi El Mundo Deportivo'nun bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberse gündeme bomba gibi düştü.

Griezmann'ın kız kardeşi Maud, babası Alain ve avukatı Sevan Karian ile olan yazışmalarının kayıtlarına ulaşan gazete, transfer görüşmelerinin Atletico'nun iddia ettiği gibi Mart ayında başladığını ortaya çıkardı.

Söz konusu yazışmalarda dünyaca ünlü santrforun ailesi ve danışmanlarına ödenecek 14 milyon euro tutarındaki komisyon bedelinden bahsedildiği öğrenilirken Griezmann'ın kulübü Atletico'ya haber vermeden Barcelona'yla anlaşmasının çok büyük bir yaptırıma sebep olabileceği belirtildi.

 

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