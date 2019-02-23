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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA Spor
23.02.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi

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Barcelona'ya Sevilla'da galibiyeti Messi getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'yı 4-2 yendi. Maçta 3 gol atan Messi, kariyerindeki 50. hat-tricki yaparken, gol krallığı yarışında ilk sırada olduğu La Liga'da gol sayısını da 25'e çıkardı.

Sevilla karşısında iki kez geriye düşen Barcelona'ya galibiyeti hat-trick ve 1 asist yapan Lionel Messi getirdi. İlk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta, Sevilla'nın gollerini 22. dakikada Jesus Navas ve 42. dakikada Gabriel Mercado attı. Barcelona'nın gollerini ise 26'ncı, 67'nci ve 85. dakikalarda Lionel Messi ile 90 3. dakikada Arjantinli futbolcunun pasında Luis Suarez kaydetti.

Bu skorla Barcelona, puanını 57'ye yükselterek, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in (1 maçı eksik) 10 puan önünde liderliğini perçinledi.
Öte yandan Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmak her seferinde daha zor. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Bu deplasmanın zorlu olduğunu biliyoruz ama üstesinden gelmeyi bildik. Bu galibiyet ligi bitirmiyor ama çok önemli." diye konuştu.

Messi, Kral Kupası yarı finalinde 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı oynayacakları maç için ise "Madrid'e kazanmaya gitmeliyiz. Çok zor bir deplasman olduğunu biliyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm kupaları kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerindeki 50. hat-tricki yaparken, gol krallığı yarışında ilk sırada olduğu La Liga'da gol sayısını da 25'e çıkardı. Messi ayrıca kariyerinde en çok gol attığı takım olan Sevilla'ya karşı oynadığı toplam 35 maçta (28'i La Liga'da) 36 gol attı.

Diğer yandan, sakatlığı geçen Barcelonalı defans oyuncusu Samuel Umtiti, 91 gün sonra takımında ilk 11'de forma giydi.

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