Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip rakip kalede ilk önemli pozisyonunu 8. ve 10. dakikalarda Antoine Griezmann ile yakalarken, Fransız futbolcunun şutlarında Alman kaleci Ter Stegen başarılı oldu. Mücadelenin 21. dakikasında Saul, Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi ve kırmızı-beyazlı takım soyunma odasına önde gitti.

Barcelona ikinci yarı ataklarını sıklaştırdı. 57. dakikada Lionel Messi'nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta top sol direğe çarparak dışarı çıktı.

Barcelona'nın aradığı beraberlik golü 82. dakikada Luis Suarez'den geldi. Sergi Roberto'nun sağ kanattan ortasında, arka direkte pozisyon alan Uruguaylı futbolcu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Son saniyelerde Messi'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci Oblak'ın ellerinde kalınca maç 1-1 sona erdi.

La Liga'da bu sezon ilk puanı kaybını yaşayan Barcelona, 22 puanla haftayı lider kapattı. La Liga'da Barcelona ve Valencia ile namağlup unvanını koruyan Atletico Madrid ise Sevilla'nın deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilmesiyle 16 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Barcelona ile ikinci sıradaki Real Madrid arasındaki puan farkı da 5'e düştü.

- Atletico Madrid taraftarlarından Barcelona'ya protesto

Öte yandan Wanda Metropolitano Stadı'nı dolduran Atletico Madrid taraftarları, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere destek vermesinden dolayı Barcelona'yı protesto etti.

Karşılaşma öncesinde ve maç oynanırken İspanyol bayrakları sallayan taraftarlar, "Yaşasın İspanya" diye bağırdı. Katalonya'nın bağımsızlık girişimlerine verdiği açık destekle bilinen Barcelonalı futbolcu Gerard Pique de en çok ıslıklanan futbolcu oldu.