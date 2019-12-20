MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir...
GeriFutbol Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
20.12.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir...

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Rekabet Komitesi, 18 Aralık'ta oynanan El Clasico sırasında Nou Camp Stadı'nda yaşanan olaylardan dolayı Barcelona Kulübüne bin 500 avro para cezası verip, olası bir tekrarda saha kapatma uyarısında bulundu.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların gösterileriyle gündeme gelen, "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında ev sahibi kulübe ceza geldi.

Rekabet Komitesi, karşılaşmanın 55. dakikasında meydana gelen ve maçın 1,5 dakika durmasına neden olan, bağımsızlık yanlısı Katalan gruplarca tribünlerden sahaya atılan toplardan dolayı Barcelona'ya bin 500 avro para cezası verildiğini açıkladı.

Komite, ayrılıkçı Katalan gruplarla bağlantılı benzer olayların tekrarı halinde Barcelona'ya saha kapatma cezası verileceği uyarısında bulunulduğunu duyurdu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı, ayrılıkçı grupların Katalonya'da çıkardıkları olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelenmişti.

Karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Barcelonaya kritik uyarı Sahası kapanabilir...


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle