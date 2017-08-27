BARCELONA'YA İNANMAMIŞ

Barcelona, futbol tarihinin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi.
Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki Fransız yıldız, yaklaşık 130 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Katalan ekibinin yolunu tuttu. Bu transferin ardından sosyal medyada Ousmane Dembele ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Yıldız oyuncunun, Rennes döneminde alt yapıdan arkadaşı olan Malo Verbeke'nin Twitter'dan yazdığı; "Ousmane Dembele, Barcelona'ya transfer oldu, 11 numaralı formayı giyecek ve yıllık 22 milyon euro kazanacak" şeklindeki tahminine "Sen delisin" diyerek yanıt verdiği görüldü.
O dönem 16 yaşında olan Dembele, resmen Barcelona'ya transfer oldu ve 11 numaralı formayı giyecek.
Dembele'nin Barcelona tweetine verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu.