BARCELONA'YA 'DEMBELE' UYARISI

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, oyuncuları Ousmane Dembele'yi transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Barcelona yönetiminin tavrını eleştirdi.

Katalan ekibiyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını ve bu transferin gerçekleşme ihtimalini "%50'nin altında" gördüğünü belirten Watzke, genç futbolcunun son dönemde sergilediği disiplisiz tavırlarından da Barcelona yetkililerini sorumlu tuttu.

Sky Sport Almanya'ya verdiği röportajda Dembele'nin son dönemde izinsiz şekilde antrenmanlara katılmadığını hatırlatan Dortmund yöneticisi, "Transfer görüşmeleri için Barcelona yetkilileriyle 9 Ağustos Çarşamba günü bir araya gelmiştik, ancak o görüşmede anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğu görüldü. Bu görüşmeden bir gün sonra Dembele antrenmanlara çıkmamaya başladı. Açıkçası Barcelona cephesinin etkisi olmaksızın Dembele'nin antrenmanlara katılmayı reddedeceğini düşünmüyorum. " ifadelerini kullandı.

Watzke, geçtiğimiz sezon kadrolarına kattıkları 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıl daha kontratları bulunduğunun altını çizerek, "Barcelona bu transferin gerçekleşmesini istiyorsa sadece Dembele ile değil, bizimle de anlaşmak zorunda. İstediğimiz bonservis bedelini ödemedikleri sürece bu transfer olmayacak. Bu durumda Dembele'nin takım arkadaşlarından ve kulüpten özür dileyerek çalışmalara başlaması gerekiyor." diye konuştu.

Neymar'ın PSG'ye transferinden 222 milyon euro elde eden Barcelona, Ousmane Dembele'nin transferi için Borussia Dortmund'a son olarak 100 milyon euroluk teklif sunmuş, ancak Alman kulübü genç oyuncusu için 130 milyon eurodan daha düşük bir bedeli kabul etmeyeceğini duyurmuştu.