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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
06.07.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Barcelona'ya büyük şok! Antoine Griezmann...

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Barcelona'ya büyük şok! Antoine Griezmann...

Atletico Madrid'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann, geçtiğimiz Mayıs ayında takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Kulübün CEO'su Angel Gil Marin ise yaklaşık bir ay önce verdiği bir demeçte 28 yaşındaki santrforun Katalan devi Barcelona'ya transfer olacağını söylemişti. Ne var ki herkesin bitti gözüyle baktığı transferde dün büyük bir kriz patlak verdi.

Griezmann'ın bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid kulübü, dün resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla oyuncularının Barça ile Mart ayında anlaştığını doğrularken Katalan ekibinin yıldız ismin 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini zamanında ödememesinden ötürü transferin şimdilik askıya alındığını duyurdu.

Barcelonaya büyük şok Antoine Griezmann...

İki kulübün CEO'larının geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada Barça cephesinin 120 milyon euro'yu daha ileri bir tarihte ödemeyi teklif ettiği ancak bu talebin Atletico tarafından geri çevrildiği ifade edildi. Kırmızı Beyazlılar, Barcelona'nın bu tavrını kabul edilemez olarak nitelerken şu sözleri kullandı:

"Sonuç olarak kulübümüz, Antoine Griezmann'ın pazar gününden itibaren olan sezon öncesi hazırlık kampına katılması gerektiğini kendisi, kız kardeşi, menajeri ve avukatına iletmiştir. Bu vesileyle Barcelona kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la karşılaştığımız ve La Liga şampiyonluğu için mücadele ettiğimiz bir dönemde oyuncuyu Atletico Madrid'le olan kontratını ihlal etmeyi kışkırtmasının sportif dürüstlüğe sığmadığını ve hem kulübümüz hem de milyonlarca taraftarına zarar verdiğini belirtmek isteriz."

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