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Barcelona'nın yenilmezlik serisi bitti

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenildi.

A.A
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Kupada Katalonya derbisinde Espanyol, Cornella-El Pra Stadı'nda Barcelona'yı konuk etti.

Barcelona, ilk yarıda birçok gol pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İkinci yarıda penaltı kazanan Barcelona'da 62. dakikada Lionel Messi'nin şutunu, kaleci Diego Lopez köşeden çıkardı. 88. dakikada Oscar Melendo'nun golüyle ev sahibi Espanyol, 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla bitti.

Bu sonuçla, Barcelona'nın 29 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 

La LigaKral Kupası

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