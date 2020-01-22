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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 18:38,Son Güncelleme:/

Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig

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Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig

Barcelona, yeni Lionel Messi'sini yine alt yapısından buldu. 20 yaşındaki Riqui Puig, henüz La Liga'da 19 dakika süre alırken bonservis değeri 10 milyon euroyu buldu...

Barcelona'da yeni bir star doğuyor. Riqui Puig, Barcelona'nın Granada'yı 1-0 yendiği maçta ilk kez A takım formaısnı giydi.

İdolünün Lionel Messi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki İspanyol oyuncu, aynı Messi gibi Barcelona alt yapısında 10 numarayı formayı giyiyordu ve Messi'nin aynı pozisyonunda forma giyiyordu.

İşte Barcelona'nın yeni starı Riqui Puig'in dikkat çeken görüntüleri;

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