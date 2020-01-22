Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig

Barcelona'da yeni bir star doğuyor. Riqui Puig, Barcelona'nın Granada'yı 1-0 yendiği maçta ilk kez A takım formaısnı giydi.

İdolünün Lionel Messi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki İspanyol oyuncu, aynı Messi gibi Barcelona alt yapısında 10 numarayı formayı giyiyordu ve Messi'nin aynı pozisyonunda forma giyiyordu.

İşte Barcelona'nın yeni starı Riqui Puig'in dikkat çeken görüntüleri;