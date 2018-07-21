Barcelona'nın Willian ısrarı sürüyor
Barcelona, Chelsea'nin yıldızı Willian için ısrarını sürdürüyor.
Daha önce 50 milyon pound civarında iki teklif yapan Barcelona, yeni teklifini Chelsea'ye sundu.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Katalan ekibi, İngiliz devine 55 milyon poundluk yeni bir teklif yaptı.
Chelsea'nin ise bu teklife henüz yanıt vermediği bildirildi.
29 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun, 2020 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. (Ajansspor)
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