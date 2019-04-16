Barcelona'nın iddaa oranı dibi gördü! Rövanş öncesi öne çıkan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona'nın iddaa oranı dibi gördü! Rövanş öncesi öne çıkan...
GeriFutbol Barcelona'nın iddaa oranı dibi gördü! Rövanş öncesi öne çıkan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
16.04.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Barcelona'nın iddaa oranı dibi gördü! Rövanş öncesi öne çıkan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona'nın iddaa oranı dibi gördü! Rövanş öncesi öne çıkan...

Camp Nou'da tarihi rövanş... 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde, bu sahada Bayern'e 90+3 gol atıp kupayı getiren Ole Gunnar Solskjaer, bu sefer Manchester United'ın başında imkansızı başarmak istiyor! Takımlardan son haberlere göz atalım...

BARCELONA

- İngiltere'de 1-0 kazanan İspanyol devi, geçtiğimiz hafta sonu ligde oynadığı Huesca maçında da önemli isimlerini dinlendirdi.

- Rafinha dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.

- Camp Nou'da oynadıkları son 30 Şampiyonlar Ligi maçından 27 galibiyet çıkartmayı başrdılar, yenilgi yüzü görmediler! (3 beraberlik)

MANCHESTER UNITED

- İlk maçta gördüğü kart dolayısıyla cezalı duruma düşen Luke Shaw ile sakatlığı bulunan Ander Herrera, bu akşam forma giyemeyecek.

 - Alexis Sanchez ve Nemanja Matic’in İspanya’ya götürüldükleri ve yedek kulübesinde yer alacakları açıklandı.

- Son 16 turunda Paris St. Germain’i eleyen Manchester United, Paris'teki tarihi zafer sonrasında oynadığı 6 maçtan sadece 2 galibiyet çıkartabildiler. (4 mağlubiyet)

Barcelonanın iddaa oranı dibi gördü Rövanş öncesi öne çıkan...

İSTATİSTİKLER EV SAHİBİNDEN YANA!

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçtır kaybetmiyor.

- Manchester United’ın son 29 maçının 20’si 2.5 Gol Üstü sonuçlandı.

- Lionel Messi, İngiliz takımlarına karşı çıktığı 30 maçta 22 gol kaydetti.

- Manchester United, Camp Nou’da rakibini hiç yenemedi. 

MİSLİ.COM ÜYELERİ "MS1" ve "2.5 ÜST" DİYOR!

İngiltere'de 1-0 kazanmasına rağmen Misli.com üyeleri yine 1,20 orana sahip ev sahip Barcelona’ya büyük güven duyuyor ve kuponlarında öncelikle MS1 tercihini bulunduruyorlar.

Gol bahislerine yönelenler ise; bu maçta en az 3 gol beklentisinde ve tercihleri 2.5 Gol Üstü… iddaa risk yönetimi 2.5 Gol Üstü için 1,30 oran belirlemiş durumda. 

MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR’IN ÖNERİSİ İSE…

Barcelona ilk maçta istediği sonucu aldı. İngiltere deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen takım avantajı kaptı. Hafta sonu ligde oynadıkları Huesca maçında Messi, Busquets ve Rakitic dinlendirildi. Pique ve Suarez de cezaları nedeniyle kadroda yoktu. Önemli oyuncuları dinlenmiş şekilde Manchester United karşısında 11'de olacak.

Manchester United kendi evindeki maçta isabetli şut atamadı. Top kontrolünü büyük oranda rakibindeydi, vasat bir maç çıkardılar.

Bu maçta da kontrol Barcelona'da olacaktır. İspanyol takımının zorlanmasını beklemiyorum. Manchester United karşısında rahat bir sonuç alarak yarı finale kalırlar.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akhisarspor ateşe düştü

Başakşehir'den bilet açıklaması! Fenerbahçe'ye...

Hertha Berlin'de Pal Dardai ile yollar ayrılıyor

Uçuş Günü'nde yarışacak takımlar belli oldu