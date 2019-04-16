Barcelona'nın iddaa oranı dibi gördü! Rövanş öncesi öne çıkan...
Camp Nou'da tarihi rövanş... 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde, bu sahada Bayern'e 90+3 gol atıp kupayı getiren Ole Gunnar Solskjaer, bu sefer Manchester United'ın başında imkansızı başarmak istiyor! Takımlardan son haberlere göz atalım...
- İngiltere'de 1-0 kazanan İspanyol devi, geçtiğimiz hafta sonu ligde oynadığı Huesca maçında da önemli isimlerini dinlendirdi.
- Rafinha dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.
- Camp Nou'da oynadıkları son 30 Şampiyonlar Ligi maçından 27 galibiyet çıkartmayı başrdılar, yenilgi yüzü görmediler! (3 beraberlik)
MANCHESTER UNITED
- İlk maçta gördüğü kart dolayısıyla cezalı duruma düşen Luke Shaw ile sakatlığı bulunan Ander Herrera, bu akşam forma giyemeyecek.
- Alexis Sanchez ve Nemanja Matic’in İspanya’ya götürüldükleri ve yedek kulübesinde yer alacakları açıklandı.
- Son 16 turunda Paris St. Germain’i eleyen Manchester United, Paris'teki tarihi zafer sonrasında oynadığı 6 maçtan sadece 2 galibiyet çıkartabildiler. (4 mağlubiyet)
İSTATİSTİKLER EV SAHİBİNDEN YANA!
- Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçtır kaybetmiyor.
- Manchester United’ın son 29 maçının 20’si 2.5 Gol Üstü sonuçlandı.
- Lionel Messi, İngiliz takımlarına karşı çıktığı 30 maçta 22 gol kaydetti.
- Manchester United, Camp Nou’da rakibini hiç yenemedi.
MİSLİ.COM ÜYELERİ "MS1" ve "2.5 ÜST" DİYOR!
İngiltere'de 1-0 kazanmasına rağmen Misli.com üyeleri yine 1,20 orana sahip ev sahip Barcelona’ya büyük güven duyuyor ve kuponlarında öncelikle MS1 tercihini bulunduruyorlar.
Gol bahislerine yönelenler ise; bu maçta en az 3 gol beklentisinde ve tercihleri 2.5 Gol Üstü… iddaa risk yönetimi 2.5 Gol Üstü için 1,30 oran belirlemiş durumda.
MİSLİ.COM YAZARI ONUR AKPINAR’IN ÖNERİSİ İSE…
Barcelona ilk maçta istediği sonucu aldı. İngiltere deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen takım avantajı kaptı. Hafta sonu ligde oynadıkları Huesca maçında Messi, Busquets ve Rakitic dinlendirildi. Pique ve Suarez de cezaları nedeniyle kadroda yoktu. Önemli oyuncuları dinlenmiş şekilde Manchester United karşısında 11'de olacak.
Manchester United kendi evindeki maçta isabetli şut atamadı. Top kontrolünü büyük oranda rakibindeydi, vasat bir maç çıkardılar.
Bu maçta da kontrol Barcelona'da olacaktır. İspanyol takımının zorlanmasını beklemiyorum. Manchester United karşısında rahat bir sonuç alarak yarı finale kalırlar.
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