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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
10.05.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Barcelona'dan Villarreal'e farklı tarife!

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Barcelona'dan Villarreal'e farklı tarife!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona ağırladığı Villarreal'i 5-1 yendi.

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, İspanya Kral Kupası finali nedeniyle ertelenen 34. hafta karşılaşması için Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti.
Katalan ekibi, 11. dakikada Philippe Coutinho, 16. dakikada Paulinho ve 45. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Villarreal, mücadelenin 54. dakikasında Nicola Sansone ile farkı 2'ye indirdi: 3-1

Ousmane Dembele, karşılaşmanın 87. ve 90 3 dakikalarında takımının son iki golünü attı ve mücadele 5-1 Barcelona'nın galibiyeti ile sona erdi.
Bu skorla yenilmezlik serisini sürdüren Barcelona puanını 90 yaparken, Villarreal 57'de kaldı.

Villarreal'da oynayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.
Öte yandan maç öncesi Barcelonalı futbolcular, Anneler Günü dolayısıyla sahaya üzerlerinde annelerin isimlerinin yazılı olduğu formalarla çıktı.

Villarrealli oyuncular ise, maça çıkışında lig şampiyonluğunu kazanmasından dolayı Katalan ekibini alkışlarla karşıladı.
Ayrıca Villarreal, sezon sonunda Barcelona'yı bırakacak olan kaptan Andres Iniesta'ya sarı renkli bir denizaltı maketi verdi.

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