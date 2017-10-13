Dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan Barcelona’nın en önemli sloganı, ‘Mes que un club’ yani bir kulüpten daha fazlası... Aynı zamanda Katalanlar’ı temsil etme görevini de üstlenen İspanyol devi, zaman içerisindeki kapitalist düzende rakipleriyle yarışmak adına, geleneklerinden taviz vermek zorunda kaldı. İlk büyük değişim, kulübün kuruluşundan beri ilk kez formasına göğüs reklamı almasıyla başladı. Normalde yardım kuruluşu olan Unicef’i formasında taşıyan Barça, ekonomisini güçlendirmek adına 2010 yılında Katar Spor Yatırımları ile bir anlaşma yapmış ve Quatar Airways (Katar Havayolları) markasını 5 yıllığına toplamda 150 milyon Euro (650 milyon TL) kazanarak formasının önünde taşımıştı. Unicef ise forma arkasına geçiş yaptı.

Önümüzdeki yıl düşünülüyor

Bu, kulüp tarihindeki ilk forma sponsorluk anlaşması olurken, onlarla yollar ayrıldıktan sonra da bu kez Japon alışveriş sitesi Rakuten’le 4 yıl için 220 milyon Euro’luk (954 milyon TL) bir kontrata imza atıldı. Bununla da kalmayan Katalan ekibi, yeni yatırım için bir ilki de stadı Nou Camp için yapacak. Stadın isim haklarını satma kararı alan Barça yönetimi, önümüzdeki yıl Nou Camp’ın yanına sponsor bir firmanın da adını koyup, maddi olarak kasasını doldurmayı hedefliyor.

Messi için kaynak olacak

Ekonomik olarak daha da güçlenmek isteyen Barcelona, önümüzdeki hafta en büyük yıldızı Lionel Messi’nin sözleşmesini resmen uzatacak. Alınan bilgiye göre Messi’ye imza parası ve bonuslardan toplamda 80 milyon Pound, haftalık da 500 bin Pound verilecek. Katalan Gazetesi L’Ara’nın iddiasına göre Messi başta olmak üzere gelecekte alınacak yeni yıldızların paralarını ödemek için kulüp, hem sponsorluk gelirleri hem de stadın isim haklarından gelecek gelirleri burada kaynak için kullanacak. (Fanatik)